Финал конкурса "Интервидение" в Москве: как это было

В Москве поздно ночью завершился финал "Интервидения". Конкурс прошёл на самой технологичной площадке страны - Live арене - и удивил масштабом, зрелищностью и самобытностью номеров. Участники пели на родных языках и представляли культуру своих стран. Не обошлось без сюрпризов и неожиданностей.

Больше, чем конкурс – 22 композиции, которые теперь претендуют на то, чтобы стать мировыми хитами. Шоу, длившееся почти четыре часа. Миллиарды зрителей смотрели его в разных странах. И вот наконец заветный хрустальный кубок в руках у победителя, это - Дык Фук из Вьетнама.

На втором месте - Киргизия, на третьем - Катар. Но интрига сохранялась до последнего момента. Все исполнители - звёзды у себя на родине, суперпрофессионалы и победители множества конкурсов. И стольких из них считали фаворитами "Интервидения".

"Второй Элвис" - обладающий невероятно широким диапазоном Ван Си из Китая. Любимцы публики - трио из Киргизии. Обворожительный супружеский дуэт из Бразилии. Потрясающий певец из Казахстана Ернар Садирбаев. И конечно – SHAMAN, он же Ярослав Дронов, представляющий Россию.

"Интервидение" триумфально вернулось на международную сцену. Мощно и в новом формате. Билеты на конкурс публика раскупила мгновенно - в один день. Участников конкурса перед началом по видео поприветствовал российский президент.

"Уверен, что конкурс станет одним из самых узнаваемых и любимых во всём мире, ведь через диалог и взаимоуважение, укрепление доверия между культурами мы становимся духовно богаче. Именно уважение к традиционным ценностям, к многообразию культур по сути является основной идеей конкурса и вдохновляет его участников на достижение творческих высот", - отметил Владимир Путин.

"Интервидение" на этот раз удивило технологиями и спецэффектами. Искусственный интеллект, дополненная реальность. Как без этого в современном шоу. А вот пели участники вживую. На своих родных языках.

Не обошлось и без драматичных моментов. В финале не смогла выступить певица из США VASSY. Власти Австралии, откуда она родом, направили ей официальную ноту. Тем не менее представитель от США - бывший фронтмэн группы Deep Purple Джо Линн Тёрнер - участвовал в работе международного жюри.

И вот ещё один волнительный момент – SHAMAN после своего выступления обратился к судьям с просьбой не выставлять ему оценки. Снял свою кандидатуру.

Окончательное решение всем членам жюри далось непросто. Лидеры в итоговой таблице менялись постоянно. Но на "Интервидении" просто не было побеждённых. Ведь у каждого конкурсанта теперь ещё больше поклонников по всему миру и множество идей для совместных проектов. Шоу должно продолжаться - в 2026 году конкурс примет Саудовская Аравия.