В Приозерске открыли памятник Сергею Бодрову

Памятник Сергею Бодрову-младшему открыли в Приозерске Ленинградской области. В этом городе в 1997 году снимались несколько эпизодов культового фильма "Брат". Памятник представляет собой ростовую скульптуру актёра, держащего на плече кинокамеру, сообщает Газета.ру.

Памятник открыли в годовщину гибели Бодрова в горах Северной Осетии. Артист и члены его съёмочной группы погибли при сходе ледника в Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года.

Сергей Бодров-младший - советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, телеведущий. Всенародную славу ему принесла роль Данилы Багрова в дилогии "Брат". Также он снимался в таких картинах, как "Кавказский пленник", "Восток-Запад", "Война", "Сёстры" и других. Он вёл телепрограмму "Взгляд" и первый сезон проекта "Последний герой".