Путин обратился к участникам "Интервидения"

Владимир Путин назвал финал песенного конкурса "Евровидение" одним из знаковых музыкальных событий года. Президент выступил с видеообращением к участникам и гостям смотра. Финальный концерт конкурса проходит сегодня вечером в Москве.

"Пусть каждый почувствует поддержку зрителей", - сказал глава государства. Он отметил, что культура и музыка не имеют границ, а проводимый конкурс призван показать объединяющую силу искусства.

"Россия всегда была и остаётся страной, открытой для общения и созидательного сотрудничества. Мы дорожим своими традициями и уважаем традиции других", - сказал Путин в своём обращении.

Конкурс песни "Интервидение" проводился в 1965-80 годах. В нём принимали участие исполнители из стран Европы, Центральной Азии, Африки и Америки. Среди победителей конкурса - Карел Готт, Алла Пугачёва, Николай Гнатюк.

В этом году музыкальный конкурс решили возродить. Финальный концерт проходит на Live Арене в Москве. Россию представляет Shaman (Ярослав Дронов), всего выступят представители более 20 стран. Россию в жюри представил композитор и продюсер Игорь Матвиенко.