Власти Австралии не пустили певицу VASSY из США на "Интервидение"

Певица VASSY из США не смогла принять участие в финальном концерте "Интервидения" по независящим от артистки причинам. Об этом со сцены смотра объявили ведущие. Трансляция идёт в соцсети "ВКонтакте".

Из-за политического давления властей Австралии, откуда родом артистка, она не смогла приехать в Москву на конкурс. Тем не менее, США остаются полноправными участниками "Интервидения", в жюри есть представитель этой страны, отметили ведущие концерта.

Конкурс песни "Интервидение" проводился в 1965-80 годах. В нём принимали участие исполнители из стран Европы, Центральной Азии, Африки и Америки. Среди победителей конкурса - Карел Готт, Алла Пугачёва, Николай Гнатюк.

В этом году музыкальный конкурс решили возродить. Финальный концерт проходит на Live Арене в Москве. Россию представляет Shaman (Ярослав Дронов), всего выступят представители более 20 стран. Россию в жюри представил композитор и продюсер Игорь Матвиенко.