SHAMAN выступил с неожиданным заявлением на "Интервидении"

SHAMAN попросил жюри не оценивать его выступление на "Интервидении". Об этом представляющий Россию исполнитель заявил после своего выступления в финале конкурса. Трансляцию концерта ведёт соцсеть "ВКонтакте".

"Гостеприимство - это неотъемлемая часть души народа России. И я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Я прошу уважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее моё выступление", - сказал Ярослав Дронов.

Ранее стало известно, что певица VASSY из США не сможет принять участие в финальном концерте "Интервидения" по независящим от артистки причинам. Об этом со сцены смотра объявили ведущие. Из-за политического давления властей Австралии, откуда родом артистка, она не смогла приехать в Москву.

Конкурс песни "Интервидение" проводился в 1965-80 годах. В нём принимали участие исполнители из стран Европы, Центральной Азии, Африки и Америки. Среди победителей конкурса - Карел Готт, Алла Пугачёва, Николай Гнатюк.

В этом году музыкальный конкурс решили возродить. Финальный концерт проходит на Live Арене в Москве. Россию представляет SHAMAN (Ярослав Дронов), всего выступят представители более 20 стран. Россию в жюри представил композитор и продюсер Игорь Матвиенко.