На "Интервидении" победил исполнитель от Вьетнама

В песенном конкурсе "Интервидение" 21 сентября победил исполнитель Дык Фук, который представлял Вьетнам. Он исполнил композицию "Phù Đổng Thiên Vương".

В сумме у певца 422 балла. Второе место заняли The Nomad Trio из Киргизии (373 баллов), третье — Дана аль-Мир из Катара (369 баллов). Денежный приз за победу составляет 30 миллионов рублей.

Певица Vassy, которая представляла на "Интервидении" США, на сцену не вышла. Организаторы назвали причиной "беспрецедентное политическое давление" со стороны австралийских властей.

Shaman (Ярослав Дронов), который представлял Россию, после своего выступления попросил членов жюри не оценивать его на конкурсе. Певец заявив, что "по законам гостеприимства не имеет права претендовать на победу".