В Якутии выпал первый снег

Заснеженные кадры приходят из Якутии - регион накрыло первым снегом. Зима вступает в свои права, как по расписанию, в конце сентября в республике начинаются метели.

Белые хлопья укрывают деревья и дворы, начинают расти небольшие сугробы. Мокрые осадки осложнили обстановку на дорогах - движение затруднена. Из-за гололедицы на дорогах участились ДТП.

Местные власти отменили пассажирские автобусные перевозки между районами и муниципалитетами республики. По прогнозам синоптиков, осадки в ближайшие дни не прекратятся, а по ночам будет устойчивая минусовая температура, сообщает "ТВ Центр".