На ВСМ "Москва-Петербург" построят 239 мостов

239 мостов и эстакад общей протяженностью 180 километров будет возведено на высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Ход работ на участке - в районе подмосковной станции Поварово, площадку производственной базы Решетниково и будущего моста через реку Шошу осмотрела правительственная комиссия, сообщает "ТВ Центр".

Здесь сейчас идёт активное строительство и монтаж сооружений. Строители отмечают, из-за особенностей рельефа это проект высокой технической сложности. Чтобы укрепить грунт, потребуется установить более миллиона свай. Вдоль трассы создадут большую производственную базу.

Алексей Крапивин, глава группы компаний "Нацпроектстрой": "Применяются высочайшие технологии, и помимо обычной строительной части, которую нам необходимо будет делать - возвести искусственные сооружения и построить насыпи, нам необходимо вдоль трассы построить десять заводов по производству совершенно новой для нашей страны балки весом более 700 тонн".