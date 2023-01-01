В Москве наградили лауреатов премии "Поступок" имени Сергея Пускепалиса

Награды за развитие культуры и помощь новым регионам. В Москве прошла церемония вручения премии "Поступок" имени Сергея Пускепалиса. Её учредили в 2023году родные, друзья и коллеги актёра, погибшего в автокатастрофе по пути в ДНР.

Лауреатами становятся те, кто помогает укреплять русские традиции и ценности в Донбассе и Новороссии. Среди них не только известные личности, но и обычные граждане, а также волонтёры, которые помогают бойцам СВО. Премия проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и фонда "Защитники Отечества", сообщает "ТВ Центр".

Виталий Елисеев, председатель оргкомитета премии "Поступок": "Сейчас, когда исторические регионы вернулись в нашу страну, наша задача - создать комфорт жизни, напитать их нашими идеями. Отсюда суть премии. Мы награждаем тех людей, кто все свои проекты связывает с культурным возрождением, с духовным возрождением новых регионов".