Собянин рассказал о работе дорожного патруля ЦОДД

С начала года столичные службы помощи Центра организации дорожного движения пришли на выручку водителям более 25 тысяч раз. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, они регулируют движение на сложных перекрёстках, оказывают поддержку при поломках машин и меняют пробитые колёса; также перемещают аварийные авто с проезжей части и участвуют в оформлении европротокола.

А ещё оказывают доврачебную помощь. Эти услуги бесплатны. Все инциденты в городе фиксирует ситуационный центр и направляет ближайший экипаж. Круглый год по Москве курсируют 36 бригад дорожного патруля, летом к ним присоединяются 23 вело- и мотогруппы.