Европа наращивает антироссийскую риторику и пытается задействовать устав НАТО для давления на Москву. Повод - мифическое вторжение истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии. Официально присутствие трёх самолётов никто не зафиксировал, но уничтожать их готовы.

Громче всех заряжают ПВО европейские карлики. Системы противовоздушной обороны у них не свои, американские. Вот и пытаются докричаться через океан. Заявления делают как бы не от своих стран - пытаются прикрыться всей мощью Североатлантического альянса. Вслед за министром обороны Литвы президент Чехии Пётр Павел призвал сбивать русские самолёты.

Белый дом на информационные вбросы про якобы вторжение российских дронов и самолётов в воздушное пространство НАТО реагирует сдержанно: мол, это всё нехорошо, но нужно получить более подробную информацию, чтобы делать выводы.

Гораздо больше президента США интересует вопрос полного контроля над европейским рынком энергоресурсов. Зря что ли одним из главных в его предвыборной кампании был лозунг "бури, детка, бури!". Штаты уже серьезно повысили объемы добычи нефти. Её нужно продавать, а конкурентов - устранять.

Полный отказ от российских энергоресурсов - в данный момент миссия для европейцев невыполнимая. А Трамп напрямую увязывает это с требованиями к США усилить антироссийские санкции. Поэтому, все эмоциональные заявления - больше игра на публику. Ведь не меньше, чем продавать всем и вся американскую нефть, Трамп хочет войти в историю как великий миротворец.

По данным издания Wall Street Journal, Трамп планирует встретиться в Нью-Йорке с Зеленским. И аппарат Белого дома уже готовит переговоры, они могут состояться в последних числах сентября. Переговоры с Трампом пройдут на фоне неприятных для Зеленского новостей. В убийстве консервативного активиста Чарли Кирка обнаружился украинский след.