Кениец Киген стал победителем Московского марафона

Победителем Московского марафона стал кениец Альфонс Киген. Наш Дмитрий Неделин - третий. У женщин победила россиянка Луиза Лега. Но памятную медаль получат все участники, даже те, кто преодолел марафон почти пешком.

За медали на основной дистанции поборолись 20 тысяч спортсменов, кроме россиян в забеге были представлены бегуны из 25 стран. Погода в этом году на стороне спортсменов - не жарко, солнечно, и нет сильного ветра. Лучшие условия, чтобы не только показать отличный результат, но и получить удовольствие.

Маршрут в этом году - обновлённый, но он как всегда проходит у всех главных достопримечательностей столицы. Набережные, бульвары, Тверская улица, Кремль - бегуны увидели всё. А накануне состоялся забег на десять километров. В нём традиционно приняла участие и команда "ТВ Центра".