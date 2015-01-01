Один из символов Москвы: чем живёт район Черёмушки

Этому району Дмитрий Шостакович посвятил оперетту. Эти места - территория науки, тут расположено сразу несколько научно-исследовательских институтов. Здесь есть улица, носящая имя народного героя Италии Джузеппе Гарибальди. А на гербе района - и это, конечно, обусловлено названием - ветка черёмухи.

В новых домах, построенных по программе реновации - современные лифты, удобные подъезды, рядом магазины и метро. В Черёмушках тысячи семей получили новые квартиры в привычном районе с готовой инфраструктурой. Но обновляется в районе не только жильё. Новую жизнь обрело здание Института научной информации по общественным наукам. Это и библиотека, и исследовательский центр. Пожар в 2015 году уничтожил миллионы единиц хранения - книги, уникальные документы, редкие коллекции. Но сегодня ИНИОН снова открыт.

Для физического развития в Черёмушках работает один из самых известных спортивных комплексов столицы - отделение центра спорта и образования "Самбо-70". Здание 60-х годов недавно пережило масштабную реконструкцию. Здесь развивают сразу семь направлений - от художественной гимнастики до единоборств. Главная гордость, конечно, воспитанники, которые уже завоёвывают награды на мировом уровне.

Есть в районе и место для спокойного семейного отдыха. Когда-то здесь текла маленькая речка, которую спрятали под землю, но образовался пустырь. Теперь на этой территории разбит парк, который назвали в честь 70-летия Победы.