Мошенники стали использовать QR-коды для обмана россиян

Мошенники всё чаще используют QR-коды, чтобы обмануть москвичей. На неделе в Измайлове на досках объявлений сразу нескольких домов появились листовки, призывающие вступать в якобы чат дома, где обсуждается установка шлагбаумов. Увидев объявления жители Измайлово быстро поняли – дело нечисто. В группу никто не вступил. Подписчиков там сейчас меньше десятка.

Специалисты отмечают, что QR-коды становятся популярным инструментом мошенников. Мы настолько привыкли доверять этому графическому шифру, что забываем о рисках.

Валерий Алексеев, руководитель бюро расследований Народного фронта: "QR-коды вошли прочно в нашу жизнь во многом благодаря платёжным системам. Все привыкли оплачивать услуги, переходить для получения информации и поэтому такое базовые доверие к технологии уже сформировано. И соответственно мошенники, увидев эту нишу, начали ей пользоваться".

Куда опаснее, когда QR-код ведёт не в чат, а на поддельный сайт банка или компании. Достаточно изменить одну букву в адресной строке - и пользователь уже в ловушке. Поддельный QR-код сегодня могут разместить где угодно. Его приклеивают даже на таблички об оплате парковки поверх оригинального. И невнимательный водитель в спешке может перевести деньги сразу мошенникам, которые умело замаскировали вредоносную программу под приложение "Московского паркинга".

Даже если QR-код перенаправляет в официальный мессенджер, стоит обратить внимание в какую именно группу или диалог предлагают вступить.

Людмила Нефёдова, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы: "Злоумышленники общаются с помощью мессенджеров, а для убедительности устанавливают на фото профиля логотипы медицинских организаций либо государственных органов".

Сайт или группа в мессенджере после сканирований QR кода могут выглядеть весьма убедительно. Например, имитировать управляющую компанию, где предлагают оплатить коммуналку. В таком случай стоит сверить реквизиты.

В эпоху цифровых технологий внимательность – главный союзник. Один переход по QR-коду может стоить очень дорого. И разумное недоверие в данном случае поможет сохранить деньги, персональные данные и спокойствие семьи.