Москва продолжает укреплять статус одной из самых спортивных столиц мира. О тяге москвичей к спорту написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что с мая этого года участниками и зрителями спортивных мероприятий стали около шести с половиной миллионов человек. Самыми массовыми событиями стали День и Ночь Московского спорта, День физкультурника, День ходьбы, Московский марафон тренировок и фестиваль "Спортивные выходные".

В этом году в Москве возродили легендарную эстафету по Садовому кольцу. Впервые в городе прошли фестивали водных видов спорта, бега и самодельных летательных аппаратов. В этих и других событиях активно участвовали бойцы спецоперации и ветераны боевых действий.