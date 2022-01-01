Черноморский флот отбил атаку безэкипажных катеров ВСУ

Черноморский флот отбил атаку морских дронов. В северо-западной части Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера противника, сообщили в Минобороны.

Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по местам запуска беспилотников ВСУ большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований. Ещё за минувшие сутки силы ПВО уничтожили 65 беспилотников противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.