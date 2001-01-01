В Кремле раскрыли детали прямой линии с Путиным

Российские министерства уже при сборе вопросов к прямой линии президента живо принимают меры. О реакции чиновников рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"И министерства, и ведомства даже в ходе сбора вопросов живо реагируют, и пока собираем вопросы, уже принимаются меры", - отметил представитель Кремля.

По его словам, администрация президента стремится, чтобы максимальное число обращений граждан на Прямую линию получило живой ответ. "Мы пытаемся этот формат сделать каждый раз более информативным", - сказал Песков. Он добавил, что в подготовке задействованы разные люди и организации, в том числе Народный фронт и даже Сбербанк с искусственным интеллектом.

На этой неделе стало известно, что прямая линия в этом году будет проведена в декабре, её совместят с большой пресс-конференцией президента.

Впервые прямая линия с Владимиром Путиным прошла в 2001 году. В прошлом году президент отвечал на вопросы россиян и журналистов четыре с половиной часа.