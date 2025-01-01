Путин рассказал Белоусову историю с мотоциклом из своей юности

Владимир Путин рассказал, как однажды он чуть не попал под свой же мотоцикл. Президент вспомнил о случае из жизни, наблюдая 16 сентября за стратегическими учениями "Запад-2025".

Короткое видео опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин. На нём Путин, обращаясь к сидящему рядом с ним министру обороны Андрею Белоусову, рассказывает историю из прошлого.

"Я сел один раз на мотоцикл, газу дал, он у меня козлом вверх полетел, перевернулся. Я в последнюю секунду только увернулся, он упал прямо рядом со мной", - поделился Путин.

Российско-белорусские стратегические военные учения "Запад- 2025" проходили с 12 по 16 сентября. Во время манёвров проверялась обороноспособность Союзного государства.