В Московском марафоне приняло участие рекордное число бегунов

На старт забега в дистанции 42,2 километра Московского марафона сегодня вышли 20 тысяч бегунов. Об этом сообщил директор марафона Дмитрий Тарасов.

Он назвал Московский марафон самым большим беговым мероприятием в столице и напомнил, что он проходит в 12-й раз. По словам Тарасова, на марафон в этом году зарегистрировались 50 тысяч участников из 65 стран, что является абсолютным рекордом, передаёт АГН "Москва".

Накануне прошёл забег на 10 километров. В нём приняла участие команда "ТВ Центра". В сегодняшнем забеге на полноценную марафонскую дистанцию победу одержал кениец Альфонс Кикен.