Синоптик назвал дату первого снегопада в Москве

В конце следующей недели в Москве сильно похолодает. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец не исключает, что в субботу, 27 сентября жители столичного региона увидят первый снег. Именно в этот день в Москву придёт метеорологическая осень.

Но начнётся неделя с аномального, почти июльского тепла. 22 сентября столбики термометров в Москве поднимутся до 27 градусов, на небе весь день будет светить солнце.

К концу недели погода приблизится к климатической норме. Уже с 24 сентября ожидается понижение температуры сразу на десять градусов, а самыми холодными днями недели станут четверг и пятница, 25 и 26 сентября.

Ночами в столичном регионе будет от нуля до плюс пяти градусов, днём воздух прогреется до 9-14 градусов. Начавшиеся во вторник, 23 сентября дожди плавно перейдут в мокрый снег.