Канада, Австралия и Великобритания признали государственность Палестины. Премьер-министр Соединённого королевства Кир Стармер ранее сообщил, что действия Тель-Авива в секторе Газа просто не оставляют Лондону выбора.

ЦАХАЛ продолжает широкомасштабную наземную операцию в палестинском анклаве с целью установить над ним полный контроль и разгромить ХАМАС. Только за минувшие сутки в результате израильских ударов по крупнейшему городу сектора погибли более 70 человек, раненых - сотни. Над Газой поднимаются клубы дыма после массированных авианалётов.

А в самом Израиле не прекращаются антиправительственные акции. Участники протестов призывают власти страны сделать всё для освобождения заложников, в том числе - возобновить переговоры с представителями движения ХАМАС, сообщает "ТВ Центр".

Государство Палестина официально признано более 140 странами - членами ООН и входит в состав Лиги арабских государств, но не имеет статуса полноправного члена ООН.