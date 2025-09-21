Трамп прилетел в Аризону на похороны Чарли Кирка

Дональд Трамп прилетел в Финикс, столицу штата Аризона на похороны своего соратника и политического активиста Чарли Кирка, сообщает РИА Новости. Церемония проходит при повышенных мерах безопасности. В ней участвуют сотни тысяч человек.

The Washington Post утверждает, что меры безопасности на стадионе State Farm, где прощаются с Кирком, сопоставимы с теми, что характерны для похорон президента или большого правительственного чиновника.

Для охраны привлечены от 500 до 800 сотрудников секретной службы, а также федеральные, штатные и местные службы, полиция и шерифы.

Покушение на 31-летнего Чарли Кирка было совершено во время его выступления в университете штата Юта 10 сентября. Известно, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на президентских выборах 2024 года.

Полиция оперативно задержала подозреваемого в убийстве Кирка. Им оказался Тайлер Робинсон. Мотив преступления он объяснил тем, что Чарли Кирк распространял слишком много ненависти.