При атаке беспилотников в Крыму погибли мирные жители

В результате удара украинских беспилотников повреждены несколько объектов на территории санатория "Форос" в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

По данным Аксёнова, при атаке погибли и пострадали люди. Число погибших уточняется, а раненых – около 15 человек.

Ещё при падении обломков загорелась сухая травы в районе Ялты. На месте работают профильные службы, людям оказывается вся необходимая помощь.

В свою очередь, глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявлен режим воздушной тревоги, работают средства ПВО.

Ранее Минобороны сообщало, что с 16.00 до 20.00 над Крымом были сбиты три беспилотника ВСУ.