Пожар в школе в Форосе, поврежденной при атаке украинских БПЛА, ликвидирован

Пожар в школе, которая была повреждена при атаке вражеских БПЛА, ликвидировали, сообщили в МЧС Крыма 21 сентября. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Распространение огня не допущено. Учащихся в здании на момент происшествия не было.

Прокуратура Крыма запустила работу горячей линии по вопросам соблюдения прав граждан в связи с последствиями атаки БПЛА в Ялте, сообщается в Telegram-канале регионального ведомства.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ 21 сентября нанесли удар в курортной зоне Крыма, где нет военных объектов.