В штате Аризона проходит прощание с застреленным политическим активистом Чарли Кирком. Спортивная арена в Аризоне, где проходит панихида по Кирку, заполнена практически полностью, сообщает пул Белого дома. Арена рассчитана на 73 тысячи человек. Американская администрация в полном составе приехала на панихиду по Кирку. Дональд Трамп сидит за пуленепробиваемым стеклом в отдельной ложе. На траурных мероприятиях выступят Дональд Трамп и члены его администрации.

Десятого сентября в Кирка выстрелили во время массового мероприятия в Университете долины Юта.