Вдова Чарли Кирка заявила, что простила убийцу мужа

В штате Аризона 22 сентября проходит прощание с застреленным политическим активистом Чарли Кирком. На сцене выступила его жена, Эрика Кирк. Во время своей речи, Кирк заявила, что простила человека, застрелившего ее мужа, сообщает CNN.

"Отец, прости им, ибо не ведают, что творят", которую Иисус Христос произнес на кресте, когда его распяли рядом с двумя разбойниками", — процитировала Эрика Кирк Евангелие. После этих слов зрители поднялись со своих мест.

"Я прощаю его, потому что так сделал Христос. Ответ на ненависть — не ненависть", — заключила женщина.

Десятого сентября в Чарли Кирка выстрелили во время массового мероприятия в Университете долины Юта.