Массированная атака БПЛА отражена в Таганроге и трех районах Ростовской области

ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге и трех районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь 22 сентября.

"В Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Никто из людей не пострадал. В Миллеровском районе в хуторе Красная Звезда загорелась сухая трава на площади 100 квадратных метров. Пожар был оперативно потушен", — написал Слюсарь.