В результате массовых протестов в столице Филиппин пострадали 40 человек

40 человек пострадали в результате массовых протестов в столице Филиппин. Из них 39 - сотрудники правоохранительных органов.

Волна беспорядков захлестнула Манилу после того, как митинги против коррупции переросли в столкновения с полицией. Силы оппозиции вывели на улицы до 50 тысяч человек. Поводом стали обнародованные данные о хищениях чиновников из фонда по борьбе с наводнениями.

После того как путь митингующим преградила полиция, в стражей порядка полетели камни и бутылки. Разъяренная толпа начала возводить баррикады, жечь автомобильные покрышки и попыталась прорваться к президентскому дворцу. Правоохранители применили слезоточивый газ. 17 человек задержаны.