МИД отреагировал на заявление Макрона о российских активах

Конфискация замороженных в Европе российских активов повлечет за собой не хаос, а жесткие ответные меры со стороны Москвы. Так отреагировали в нашем МИДе на заявление президента Франции.
В интервью американскому телеканалу CBS News Эмманюэль Макрон с сожалением сообщил: страны Евросоюза очень хотели бы забрать российские многомиллиардные резервы, но не готовы к такому шагу из-за непредсказуемых последствий. Подобное нарушение международного права станет шагом к тотальному краху мировой экономической системы.
"Послушайте, что касается замороженных активов, мы все серьёзно связаны необходимостью соблюдать международное право - даже в такой ситуации. Это наша проблема, но это вопрос доверия. Наша непредсказуемость и слабость привела бы к полному хаосу. Поэтому мы не будем конфисковывать эти активы. Но доходы от них мы направим на поддержку Украины", - сказал Макрон.