Крейсер "Архангельск" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Оникс" в Баренцевом море

В Баренцевом море атомный подводный крейсер "Архангельск" Северного флота успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой "Оникс".

Мишень имитировала надводный корабль условного противника и была расположена на удалении около 200 километров. Цель поражена прямым попаданием из подводного положения субмарины. Командование отметило профессионализм и морскую выучку экипажа "Архангельска".

Район проведения стрельб был заранее закрыт для гражданских судов и авиации. Безопасность обеспечивали корабли Кольской флотилии.