114 вражеских беспилотников сбили над Россией за ночь

Силы ПВО за ночь сбили 114 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в МО РФ 22 сентября.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по 25 БПЛА - над территориями Ростовской области и Краснодарского края, 19 БПЛА - над территорией Белгородской области, 13 БПЛА - над территорией Астраханской области, 10 БПЛА - над территорией Республики Крым, 7 БПЛА - над территорией Брянской области, 5 БПЛА - над акваторией Азовского моря, по 3 БПЛА - над территориями Ярославской и Волгоградской областей, 2 БПЛА - над акваторией Черного моря и по 1 БПЛА - над территориями Курской и Воронежской областей", - сообщили в министерстве.