Российские войска продолжили нанесение ударов высокоточным оружием по украинским тылам. Приходят сообщения о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье, Сумах и пригороде Харькова. Отмечены прилеты по цеху сборки беспилотников ВСУ, тренировочной базе и складам боевиков в Борисполе.

В зоне спецоперации наши подразделения заняли более выгодные рубежи, а группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны неприятеля

Экипаж вертолета Ка-52М отличился в зоне ответственности группировки "Север". "Аллигатор" точными ударами авиационных ракет поразил живую силу и бронетехнику врага, чем поддержал наши передовые отряды.

Расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" в районе Червоного в Запорожской области ударил термобарическими снарядами по оборонительным позициями и опорнику ВСУ. Укрепления с находившимися в них боевиками полностью уничтожены.

Появились новые подробности освобождения населенного пункта Муравка в ДНР. Мотострелки 35-й гвардейской бригады группировки "Центр" встретили сопротивление неприятеля на подступах к поселку во время штурма укрепрайона. Но вскоре он был взят, и враг спешно покинул поле боя. Не удались националистам и попытки провести ротацию личного состава с использованием техники. Зато наши командиры разработали точный план действий и выполнили его. (СИНХРОН)

На красноармейском участке фронта расчет самоходки "Гиацинт" ликвидировал скрытый в лесополосе пункт управления вражескими беспилотниками. Точность работы артиллеристов обеспечили наши операторы дронов. Они и обнаружили выносные антенны и ретрансляторы - главные признаки размещения коптеров. После ликвидации цели расчет "Гиацинта" замаскировал орудие и укрылся от ударов противника в блиндаже.