Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Овны

Ваша главная планета Марс перебралась в Скорпион, и в воздухе запахло интригами! Будьте осторожны с шуточками и сарказмом, они могут дорого обойтись.

Тельцы

Марс разжигает огонь в отношениях! Будьте честными и открытыми с партнером, но не пытайтесь конфликтовать, иначе окажетесь на развалинах своей любви.

Близнецы

Марс входит в Скорпион - самое время позаботиться о своем здоровье. Начинайте день с зарядки, а заканчивайте в теплой кроватке задолго до полуночи!

Раки

Звезды вдохновят вас на творчество, но не только. Энергия Марса в родственном знаке укрепит вашу уверенность в себе и сделает вас сильными как никогда.

Львы

Марс активирует вашу семейную жизнь и быт. Не обойтись без мелкого ремонта и домашних дел, хотя вы, как всегда, ограничитесь ролью босса-организатора.

Девы

Ваш путь к успеху лежит через принятие новой роли. Не все бумаги и дела требуют вашего личного участия, так не пора ли освоить хотя бы азы делегирования?

Весы

Представители этого знака обожают деньги, но не любят их просить. Используйте этот транзит, чтобы дать рекламу, отбросив скромность, или повысить цены на свои услуги.

Скорпионы

Марс в вашем знаке мощный, смелый и немного мстительный. Постарайтесь быть выше этого и чаще задавайтесь вопросом: из каких побуждений я действую?

Стрельцы

Звезды рекомендуют разобраться с внутренними проблемами. Пересмотрите старые установки, если хотите расти и продвигаться вверх, а не катиться вниз.

Козероги

Марс вдохновит на активные действия в социальной жизни: найти себе единомышленников, пополнить базу контактов, завести полезные знакомства. У вас все получится!

Водолеи

Работа и карьера теперь на первом плане. Будьте готовы к стрессам и быстрым решениям. Это период, когда придется действовать с полной отдачей.

Рыбы

Если мысли о новых знаниях или путешествиях не дают покоя – дайте им шанс. Ваши исследования и приключения приведут к новым темам, людям, сценариям.