Ким Чен Ын объявил о секретном оружии

В распоряжении армии КНДР имеется некое секретное оружие. С таким заявлением выступил в понедельник, 22 сентября, глава государства Ким Чен Ын.

Как отметил политик, "мы получили новое секретное оружие и добились значительного числа научно-исследовательских достижений в области оборонной науки, которые внесут существенный вклад в дальнейшее развитие наших военных возможностей".

Конкретизировать, о каком оружии идет речь, лидер КНДР не стал. Однако он также напомнил, что в стране ведется строительство новых эсминцев — это "первый важный шаг в становлении морской державы".

Также Ким Чен Ын объявил о "безостановочном укреплении стратегических сил" и улучшении характеристик серийного вооружения, сообщает РБК.

Незадолго до этого сообщалось, что в КНДР испытали новые стратегические и тактические беспилотники. Экспериментальными полетами лично руководил Ким Чен Ын. Технологии на базе искусственного интеллекта продолжат развивать, а беспилотники планируют запустить в серийное производство, заявили в Пхеньяне.

При этом Россия и КНДР продолжают развивать стратегическое партнерство. Ким Чен Ын заверил, что его республика будет поддерживать борьбу народа России за защиту суверенитета и интересы безопасности — в его стране считают это "своим долгом перед братьями", как и "оставаться верными договору между КНДР и Российской Федерацией".