Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в ночь на понедельник, 22 сентября, 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, по 25 БПЛА ликвидировано над территориями Ростовской области и Краснодарского края, 19 аппаратов – над территорией Белгородской области, 13 дронов – над территорией Астраханской области, 10 БПЛА – над территорией Республики Крым.

Кроме того, семь БПЛА сбили над территорией Брянской области, пять БПЛА – над акваторией Азовского моря, по три БПЛА – над территориями Ярославской и Волгоградской областей, два БПЛА – над акваторией Черного моря, по одному БПЛА – над территориями Курской и Воронежской областей.

При отражении ударов украинских дронов не обошлось без жертв. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в своем Telegram-канале, что в результате атаки БПЛА в районе поселка городского типа Форос три человека погибли, шестнадцать получили ранения.

Многоквартирные жилые дома и супермаркет повреждены в результате атаки украинского БПЛА в Донецке, сообщает РИА Новости. Дрон угодил в спальную часть Куйбышевского района города. Перед одним из домов образовалась большая воронка, повреждены не менее трех автомобилей.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что ВС России предпринимают меры по организации противовоздушной обороны и минимизации рисков в связи с ударами украинских националистов по российским городам.

Также подчеркивалось, что российские военные, в отличие от украинских националистов, не бьют по гражданской инфраструктуре и мирному населению.