В США связали аутизм с применением парацетамола при беременности

В США получили результаты исследования о влиянии входящего в состав парацетамола вещества ацетаминофена на беременных женщин.

Власти планируют предостеречь женщин в положении от употребления парацетамола и просят использовать его только для того, чтобы сбить температуру, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Также исследование показало, что лейковорин ( фолиновая кислота) способен лечить аутизм хотя раньше утверждалось, что аутизм – это неизлечимое заболевание, связанное с генетической предрасположенностью.

При этом российские врачи утверждают, что рост выявляемости аутизма и СДВГ связан с улучшением диагностики, а исследование американских коллег на счет вреда парацетамола не совсем однозначно.

"Совершенно не ясна механика процесса, и что такого делает парацетамол, какой из сигнальных путей так сильно подавляет в терапевтических дозировках, когда его остатки достигают плаценты", - рассказал "Московскому комсомольцу" токсиколог Алексей Водовозов.