В Госдуме хотят урезать зарплаты главврачам и директорам школ

В Госдуме предложили ограничить доходы главврачей и директоров школ.

Соответствующее предложение направил премьер-министру Михаилу Мишустину депутат Госдумы Сергей Миронов. Парламентарий считает, что зарплата главврачей и директоров школ не должно превышать зарплаты сотрудников более чем в два раза.

Миронов считает, что 100% надбавка к зарплате является хорошим стимулом, но дальнейший рост будет зависеть от повышения среднего заработка остальных членов коллектива, пишет РИА Новости.

"Юридически и экономически ее необходимо привязать к зарплате персонала", - подчеркнул депутат.

Чрезмерный разрыв в зарплате руководства и рядового персонала сказывается на отношении к работе, приводит к выгоранию и создает нехватку кадров в школах, поликлиниках и больницах, уверен Миронов.

Ранее в Кировской области предложили ввести уголовную ответственность за неофициальные зарплаты, а затем распространить инициативу на федеральный уровень.