Дочь артиста Михаила Турецкого обманули на миллионы

На днях дочери известного артиста Михаила Турецкого позвонили якобы с доставкой, и дальше все закрутилось. Эммануэль сама не заметила, как назвала код, и потом уже с ней общались якобы из "Госуслуг", затем из "Росфинмониторинга", а под конец "следователь".

Примечательно, что Эммануэль со всеми разговаривала через камеру и, по ее словам, все выглядело максимально правдоподобно. В результате под давлением девушка вынесла аферистам не только свои сбережения, но и часть денег отца из сейфа. Речь идет о минимум шести миллионах рублей, передает Mash. Когда наследница Михаила Турецкого рассказала обо всем своему парню, он объяснил, что это были мошенники, и настоял сообщить семье.

Сам артист неожиданно отреагировал на то, что лишился миллионов. Он признался дочери в любви. "Я после этого еще больше тебя люблю. Такая ты наивная, такая бесхитростная — мечта поэта", - в утешение наследнице сказал Турецкий.

"Я просто была под каким-то гипнозом!" - заявила сама Эммануэль.

Девушка написала заявление в полицию, преступников разыскивают, сообщает 112.