Беспилотник взорвался рядом с администрацией Белгорода

В Белгороде два человека пострадали при взрыве беспилотника ВСУ у здания администрации.

женщина получила проникающее осколочное ранение в голень, а у мужчины диагностирована поверхностная рана лица, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Пострадавших отвезли в больницу.

Данные о последствиях атаки пока уточняются, все оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее Гладков заявил, что в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области складывается крайне тяжелая ситуация. Накануне 10 человек получили ранения, трех спасти не удалось.