Трансляция финального концерта международного музыкального конкурса "Интервидение", который прошел в Москве 20 сентября, была доступна для четырех миллиардов человек на всей планете. Об этом рассказали в понедельник, 22 сентября, организаторы конкурса.

Как говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости, в Москве состоялось "уникальное музыкальное шоу с дополненной реальностью". В нем были представлены "23 страны-участницы с суммарным населением более 4 млрд, которые получили возможность посмотреть трансляцию, 500 волонтеров из 5 стран и только один победитель".

Россию на "Интервидении представлял SHAMAN (Ярослав Дронов), однако он обратился к жюри с просьбой не оценивать его выступление, назвав это справедливым с точки зрения традиций гостеприимства.

Наибольшее количество баллов — 422 — набрал представитель Вьетнама Дык Фук. Счастливый победитель заявил, что шокирован своим громким успехом. Второе место — у Кыргызстана (373 балла), замкнул тройку лидеров Катар (369 баллов). Таблица результатов конкурса опубликована в официальном Telegram-канале "Интервидения".

Проведение столь масштабного международного музыкального мероприятия в России стало ответом на попытки изолировать нашу страну — в том числе в сфере культуры. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, которого цитирует ТАСС, рассказал, что были серьезные попытки сорвать "Интервидение", но они провалились.

Следующее "Интервидение" уже запланировано — следующий конкурс пройдет в 2026 году в Саудовской Аравии.