Кабмин поддержал идею ужесточить наказание для уклонистов

Правительство России в целом поддерживает поправки в законодательство, предусматривающие лишение приобретенного российского гражданства за уклонение от воинского учета.

С законодательной инициативой выступили депутаты Государственной думы Андрей Картаполов, Андрей Красов, Эрнест Валеев, Василий Пискарев, уточняет ТАСС.

В отзыве федерального кабмина на соответствующие поправки подчеркивается, что правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом некоторых замечаний.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законодательную инициативу об увеличении призывного возраста до 50 лет для получивших российское гражданство мужчин. По мнению авторов поправок, иностранцы часто намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста и только потом вступают в гражданство России.

Тем временем американец Дэниэл Мартиндейл, который из тыла Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой Народной Республики два года помогал российским военным, получил российское гражданство. Новоявленный россиянин заявил, что еще десять лет назад ощутил, что "Россия — это не только мой дом, но и моя семья".