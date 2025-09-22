В Госдуме пригрозили Украине возмездием после удара по курорту в Крыму

Украинские власти понесут суровое наказание за атаку на гражданские объекты в поселке Форос в Крыму.

Военные преступники заплатят высокую цену за свои атаки, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.

"Возмездие не за горами и киевский режим поплатится за свои преступления", - подчеркнул он.

Глава крымского парламента Владимир Константинов, в свою очередь, назвал действия украинских властей "террористическими".

21 сентября ВСУ ударили по Крыму беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили объекты на территории санатория "Форос". Три человека погибли, еще 16 получили ранения.