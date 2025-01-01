Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана

Президент России Владимир Путин направил в понедельник, 22 сентября, поздравление российским евреям с праздником Рош ха-Шана. Глава государства подчеркнул бережное отношение евреев к истории своего народа и их вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного согласия.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер отметил, что следование древним традициям сегодня служит духовной опорой для российских евреев, которые вносят важный вклад в развитие России.

Рош ха-Шана символизирует приверженность высоким нравственным идеалам, которые лежат в основе всех традиционных религий, подчеркнул Владимир Путин. Он пожелал тем, кто отмечает этот праздник, здоровья, успехов и всего самого доброго.

Ранее президент уже не раз подчеркивал, что еврейские организации вносят большой вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в нашем государстве.

В феврале 2025 года Владимир Путин встречался с главным раввином России и руководителем Федерации еврейских общин, поблагодарив их за активное участие в жизни российского гражданского общества.