МВД объяснило, чем грозит публикация своих данных в интернете

Публикация своих данных в интернете может дать злоумышленникам основу для создания так называемого цифрового двойника — его могут использовать в мошеннических схемах. Об этом рассказали в понедельник, 22 сентября, в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Как напомнили в ведомстве, любая интернет-активность — публикация постов, загрузка фотографий, онлайн-общение — формирует подробный цифровой след. Если эти данные собрать воедино, они могут стать основой для создания виртуальной копии личности, с помощью которой преступники воссоздают правдоподобный образ жертвы.

С применением такой цифровой копии злоумышленники обращаются к друзьям и родственникам интернет-пользователя от его имени с просьбами о финансовой помощи. Также мошенники могут распространять ложную информацию или компрометирующие материалы под чужой личиной.

МВД рекомендует ограничить объем личной информации, публикуемой в открытом доступе, и регулярно перепроверять настройки приватности в социальных сетях, а также применять двухфакторную аутентификацию, сообщает ТАСС.

Ранее россиян предупреждали, что преступники рассылают россиянам фейковые сообщения якобы от Пенсионного фонда России. Доверчивым гражданам сулят "увеличение пенсии на 30% с помощью одной справки, новый бонус для пенсионеров: все, кому от 58 до 84 лет, смогут рассчитывать на него". На самом деле мошенники стремятся заполучить доступ к данным россиян.

Кроме того, автовладельцам напомнили, что необходимо проверять информацию о штрафах за нарушение правил дорожного движения (ПДД) исключительно через официальные порталы, чтобы не стать жертвами мошенничества. Официальные постановления об административных правонарушениях не отправляют сразу в почтовый ящик или на электронную почту.