Бывшая жена отвоевала наследство Александра Градского у его вдовы

Четвертый год пошел после смерти знаменитого артиста Александра Градского, однако лишь сейчас завершились судебные разбирательства за его роскошное наследство. В основном сражались между собой молодая вдова артиста Марина Коташенко и его взрослые дети от предыдущего брака Даниил и Мария.

В частности, Даниил требовал признать Марину недостойной наследницей, утверждая, что брак был заключен незадолго до смерти певца исключительно с целью завладения имуществом. По мнению сына Градского, жена воспользовалась тяжелым состоянием супруга, чтобы вывезти ценные вещи из его квартиры и тем самым уменьшить доли других наследников.

Также он высказал уверенность, что его мать Ольга имеет право на часть наследства, так как после развода они с Александром Градским официально не поделили имущество. Даниил раскрыл секрет отца: якобы после развода его родители дали друг другу клятвы, что больше не вступят в брак. Мало того, что он нарушил обещание, так еще певец не оставил завещания, хотя прекрасно осознавал, сколько у него детей.

И вот теперь Апелляционный суд полностью удовлетворил требования Ольги Градской, передает Starhit. "Пример моей мамы — пример честного человека. После развода с отцом она никогда не подавала ни на какой раздел имущества. Между мамой и папой было всегда взаимопонимание, она была уверена, что ее доля неприкосновенна. Юридически она была нарушена, когда отец ушел из жизни, и ее доля перешла в наследственную массу", - сообщил Даниил.

Он подчеркнул, что его мать не претендовала ни на что приобретенное Градским после окончания брака. По словам наследника певца, дело было исследовано вдоль и поперек, и права Ольги Градской доказаны. Все спорное имущество было поделено прямо в зале суда.