США простились с Чарли Кирком, раскол в американском обществе усиливается

70-тысячный стадион не смог вместить всех желающих проститься с Чарли Кирком. На панихиду со всей Америки съехались около 200 тысяч его сторонников. Мероприятию присвоен самый высокий уровень безопасности. Трамп прибыл в Аризону вместе с ключевыми членами своей команды. На сцене установили пуленепробиваемое стекло.

"Чарли Кирк был миссионером с благородным духом и великой, великой целью. У нашей страны украли одного из умнейших людей нашего времени. Его убил подвергшийся радикализации хладнокровный монстр", - сказал президент США.

Вдова Чарли Кирка не смогла сдержать эмоций. Плакала на плече у президента. Тот ее по-отечески обнимал. Она продолжит дело супруга. Женщину уже избрали главой основанной Кирком молодежной организации "Поворотный момент". НКО выступает за консервативную политику в школах, колледжах и университетах. И после убийства своего лидера стала в несколько раз популярнее. Чарли Кирк мечтал о 20 тысячах отделений по стране. На данный момент уже 68 тысяч заявок на открытие филиалов.

Учитывая две попытки покушения на президента, никто из соратников Трампа теперь не может чувствовать себя в безопасности. А значит - действовать нужно жестко.

"Я ненавижу своих оппонентов и не желаю им добра, простите. Министерство юстиции также ведет расследование сетей радикальных левых фанатиков, которые финансируют, организуют и совершают политическое насилие. Убийство Чарли было не просто нападением на одного человека или одно движение, это было нападением на всю нашу страну", - заявил глава Белого дома.

Консерваторы очень ждут, что Трамп сильнее закрутит гайки. И он начал с наступления на священную для Америки корову - свободу слова. С телеканалов уже увольняют журналистов и популярнейших ведущих. Причем не только за некорректные комментарии об убийстве Чарли Кирка. Просто за критику Белого Дома. Самые рьяные сторонники Трампа требуют сажать в тюрьму оппонентов из Демпартии и выпестованных ими извращенцев и радикалов всех мастей. Многие готовы даже вершить самосуд и просто линчевать представителей левых движений. Которые откровенно радуются убийству консервативного активиста.

Этот глубокий раскол в американском обществе многие называют предвестником гражданской войны. Ведь левые, в том числе представители запрещенного в России ЛГБТ-движения, теперь тоже вооружены. В США есть целая стрелковая ассоциация трансгендеров.

Но как минимум двоих оппонентов это политическое убийство явно примирило. На прощальной панихиде Илон Макс, который еще недавно публично ругался с Дональдом Трампом, оказался в одной ложе с ним. Чтец по губам расшифровала разговор. Хозяин Белого дома спросил, как дела у предпринимателя, предложил наладить ситуацию и заявил, что скучал по нему. Впервые после июньской перепалки и взаимного обмена колкостями они пожали друг другу руки.