"Саммит будущего" и конференция по Палестине станут первыми мероприятиями Недели высокого уровня, которая начинается на Генассамблее ООН. О признании независимого палестинского государства накануне заявили Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. К ним намерены присоединиться еще несколько стран. Израиль рискует остаться в политической изоляции с единственным союзником - США. Однако премьер Нетаньяху капитулировать не намерен.

О главной ближневосточной проблеме - репортаж Евгении Проскурновой.