Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

В Москве идет строительство сразу трех новых линий метро. Как рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин, первый участок одной из них - Рублево-Архангельской - планируют открыть уже в следующем году.

Ведут подготовку к работам на второй очереди Троицкой ветки. Также возводят и долгожданную Бирюлёвскую линию. Ее протяженность составит более 22 километров. Будет 10 станций - сейчас строят "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар". Их запуск улучшит транспортное обслуживание около миллиона москвичей.