"Интервидение" обернулось скандалом

В Москве состоялся Международный музыкальный конкурс "Интервидение". В нем участвовали 23 страны. Россию на "Интервидении" представлял SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), однако он обратился к жюри с просьбой не оценивать его выступление, назвав это справедливым с точки зрения традиций гостеприимства.

Из-за решения артиста разразился скандал. Автор песни Дронова, композитор Максим Фадеев, в своем официальном телеграм-канале в пух и прах раскритиковал артиста.

Так, он сразу заявил, что разочарован. Композитор пояснил, что композиция "Прямо по сердцу" вокально сложная, а "ее партитура требует максимальной концентрации". Фадеев видел номер как максимально лаконичный: артист в черной футболке, луч света и рояль. Вместо этого же Ярослав Дронов выполнял сложные трюки, в результате, считает Фадеев, ему не удалось исполнить песню так, как он мог это сделать.

Не понравилось продюсеру и то, что SHAMAN отказался конкурировать с другими артистами. "Для меня это стало неожиданностью, так как я думал, что пишу песню для участника конкурса, а не для приглашенной звезды. В этом случае песня точно была бы другой", - заключил Фадеев.

Оказалась солидарна с продюсером и Яна Рудковская. "А я считаю , что это ошибка! Зачем снимать себя с пробега, если ты однозначно в топ-3!? Пусть все будет честно. Это же соревнования и совершенно неважно, в какой стране они проходят! И тем более неважно, в первый раз или в десятый!" - высказалась в своем телеграм-канале Яна Рудковская.

В Сети многие пользователи также с недоумением отнеслись к решению Дронова сняться с соревнования. Многие комментаторы с возмущением заявили, что "Интервидение" ждали именно потому, что хотели болеть за Россию.