Выяснилось, зачем Трамп намерен встретиться с лидерами арабских стран

Президент США Дональд Трамп намеревается на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретиться с лидерами арабских и мусульманских стран. По словам источников, произойдет это во вторник, 23 сентября.

Как пишет Axios со ссылкой на арабских чиновников, американский лидер планирует провести такую встречу, чтобы обсудить с арабскими политиками пути прекращения войны в секторе Газа.

Кроме того, Вашингтон, по информации собеседников портала, предложит указанным государствам поучаствовать "в послевоенном плане для Газы", а также направить свои вооруженные силы для формирования "сил стабилизации", которые якобы заменят израильскую армию.

Интерес лидеров арабских государств к этой встрече, в свою очередь, объясняют стремлением получить гарантии неповторения атак, наподобие предпринятой Израилем в отношении катарской столицы Дохи.

9 сентября серия мощных взрывов прогремела в Катаре. Министерство иностранных дел королевства объявило, что израильские истребители сбросили тяжелые авиабомбы на здание, где якобы находились лидеры ХАМАС для обсуждения американских инициатив по перемирию в секторе Газа. Действия израильских военных вызвали резкое осуждение не только со стороны властей Катара, но и других государств, а также международных организаций, включая ООН.

Политолог Елена Супонина, говоря о ситуации вокруг Палестины и сектора Газа, отмечала, что вслед за ударами Израиля по Дохе арабский и в целом мусульманский мир проявили консолидацию, но пока лишь "в плане разговоров, в плане политических деклараций". Прозвучали даже предложения создать в регионе что-то вроде военно-политического альянса.